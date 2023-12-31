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Россия работает над тем, чтобы прекратить помощь Украине со стороны Франции, - WP

Воскресенье 31 декабря 2023 10:14
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Россия работает над тем, чтобы прекратить помощь Украине со стороны Франции, - WP Фото: Россия работает над тем, чтобы прекратить помощь Украине со стороны Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия ужесточила попытки влияния на политическую среду, а также общество Франции с целью прекратить поддержку Украины со стороны Парижа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Согласно кремлевским документам, а также интервью с европейскими чиновниками по вопросам безопасности и ультраправыми политическими деятелями, Россия наращивает усилия по подрыву поддержки Украины со стороны Франции.

Маневрирование и связи Кремля с рядом ультраправых партий по всей Европе, в том же числе во Франции - вызывают беспокойство среди европейских чиновников накануне выборов в Европейский парламент в июне. Как отметил руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, предстоящие выборы могут быть "такими же опасными, как и американские".

Согласно кремлевским документам, первый заместитель руководителя администрации диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко, поручил кремлевским политтехнологам способствовать политическому раздору во Франции через социальные сети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.

"В документах, с которыми ознакомилась The Post, эти фигуры не были названы поименно. Цель Москвы - подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО, свидетельствуют документы. Эти усилия напоминают аналогичное вмешательство в Германии, где Кремль пытался объединить крайне правых и крайне левых в антивоенный альянс", - объясняет издание.

Среди тезисов, которые должны усилить кремлевские стратеги:

  • утверждение о том, что западные санкции против России нанесли ущерб французской экономике из-за снижения объемов торговли. Из-за этого страна, якобы, рискует попасть в "самый глубокий социально-экономический кризис за последние годы". В частности утверждение, что поставки оружия в Украину оставили Францию без оружия для самозащиты.
  • утверждения, которые бы увеличили количество тех, кто во Франции не желает "платить за войну другой страны", а также тех, кто боится прямой войны с Россией и начала Третьей мировой войны.

"Документы показывают, что созданные кремлевскими политтехнологами "фермы троллей" производили и публиковали в социальных сетях контент и статьи с критикой западной поддержки правительства президента Украины Владимира Зеленского. В одной из записок, написанной одним из стратегов в июне 2023 года, сотрудник "фермы троллей" получил указание создать "200-символьный комментарий француза среднего возраста", который считает поддержку Украины со стороны Европы "глупой авантюрой", - объясняет издание.

Ограниченный резонанс

Пока что месседжи Кремля имели ограниченный резонанс во Франции, где лидер Эммануэль Макрон находится в авангарде усилий Европы по поддержке Украины. В частности большинство населения поддерживает президента.

Впрочем, как отметил директор Французского института международных отношений Томас Гомар, видимость пророссийских аккаунтов в социальных сетях и рейтинги одобрения французских ультраправых партий растут.

"Риторика союзников России о цене войны в Украине все чаще сочетается с идеей о том, что это американская авантюра и что Франция должна утвердить себя как великая держава и восстановить отношения с Россией", - пишет WP.

Помощь Украине от Франции

С момента широкомасштабного вторжения России в Украину Франция является одной из европейских стран, оказывающей активную финансовую и военную поддержку нашей стране.

К примеру, недавно стало известно о том, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

В частности месяц назад Париж заявил о намерениях выделить еще 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.

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