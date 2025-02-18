По информации эксперта, кремлевские пропагандисты заявляют, что энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС будут опасными при использовании американского ядерного топлива компании Westinghouse. В то же время сам Westinghouse после длительных оценок подтвердил безопасность работы реакторов на американском топливе и возможность установки оборудования на Хмельницкой АЭС. Ожидается, что процесс будет проходить при технической поддержке Westinghouse.

Бланк также отмечает, что Кремль также продвигает дезинформацию о том, что Украине якобы не нужны новые крупные энергоблоки, а также что в стране нет достаточно подготовленных специалистов для их эксплуатации. По мнению Бланка, оба утверждения являются безосновательными. Он отмечает, что в Украине работает более 5000 высококвалифицированных атомщиков, которые могут обеспечить безопасную эксплуатацию станции.

"Украина критически нуждается в новых энергетических мощностях из-за российских атак на ее энергосистему. Достройка Хмельницкой АЭС поможет компенсировать потери и уменьшит зависимость от импорта электроэнергии, позволяя Украине стать ее нетто-экспортером", - отмечает эксперт.

Бланк отмечает, что этот случай является частью более широкой гибридной войны, которую Россия ведет в Европе, и Болгарский парламент должен противостоять российскому влиянию, обеспечив передачу реакторов Украине.