Россия должна почувствовать, что агрессор больше всего теряет от агрессии, - Зеленский

"За весь террор Россия будет отвечать - должна ответить. Без решений Москвы о начале этой агрессии, этого террора были бы живы сейчас тысячи и тысячи людей. И поэтому так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях", - заявил он.

Зеленский заявил, что на индивидуальном уровне должен отвечать каждый военный преступник и каждый террорист.

"И на уровне всего государства-террориста - его активами и возможностями. Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор", - подчеркнул он.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ктретьей годовщине вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января заявил, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны вплотную приблизились к решению вопроса о направлении замороженных на Западе активов России на восстановление Украины.

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