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Россия постоянно обстреливает энергообъекты в прифронтовых регионах, - Минэнерго

Фото: Россия постоянно обстреливает энергообъекты в прифронтовых регионах (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты продолжают атаковать энергетические объекты Украины, а энергетическая инфраструктура в прифронтовых регионах почти ежедневно испытывает повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Светлану Гринчук.

"Сумщина, как и другие прифронтовые регионы, такие как Харьковщина, Херсонщина, Черниговщина, Донетчина и другие - постоянно находятся под российскими обстрелами. Практически каждый день у нас есть определенные повреждения как линий электропередач, так и объектов генерации", - сказала она.

Замминистра отметила, что после последнего обстрела в Сумской области энергетикам удалось вернуть свет 2 тыс. человек. Однако после этого без света еще оставалось 63 населенных пункта, или почти 4 тыс. потребителей.

"Это ситуация не только с Сумщиной, как я уже сказала, а со всеми прифронтовыми регионами и периодически за весь этот период вооруженной агрессии России, период атак россиян на энергосистему, у нас где-то более 360 населенных пунктов находятся без электроснабжения", - подчеркнула Гринчук.

Она добавила, что из-за опасности энергетики сотрудничают с военными и только с их разрешения начинают проводить ремонтные работы.

Недавно оккупанты атаковали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего были ранены 9 энергетиков.

В общей сложности этой зимой оккупанты уже более 40 раз атаковали ТЭС компании.

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Минэнерго