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Россия будет поставлять в "Талибану" нефтепродукты, газ и пшеницу

Фото: Россия будет поставлять в "Талибану" нефтепродукты, газ и пшеницу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Группировка "Талибан" подписала предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

И.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи завил, что министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров, и что Россия предложила администрации "Талибана" скидку на уровне средних мировых цен на сырьевые товары.

Этот шаг - первая известная крупная международная экономическая сделка, заключенная талибами с момента их возвращения к власти более года назад, может помочь ослабить изоляцию исламистского движения, которая фактически отрезала его от мировой банковской системы.

Ни одна страна официально не признает группировку, которая в течение 20 лет вела повстанческую борьбу против западных сил и их местных афганских союзников, прежде чем захватила Кабул после вывода американских войск.

Азизи сказал, что соглашение предусматривает поставки Россией около одного миллиона тонн бензина, одного миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ) и двух миллионов тонн пшеницы ежегодно.

Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

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Афганистан