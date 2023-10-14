Россия не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну против Украины, - Юсов

"Есть стратегическая задача Кремля - втянуть белорусскую армию в полноценную наземную операцию в войне против Украины на стороне РФ. И за весь период полномасштабного вторжения это не удалось. Но, тем не менее, спецслужбы российские попыток не будут оставлять", - заявил Юсов комментируя информацию ЦНС о подготовке ФСБ России и КГБ Беларуси операции под чужим флагом против нефтебазы в Брестской области.

Юсов напомнил о том, что это уже не первая попытка провокации со стороны российских террористов, чтобы дискредитировать Украину, а также втянуть Беларусь в войну.

По его словам, в Минске понимают, кто на самом деле стоит за вышеупомянутыми попытками и понимают, что война не в их интересах. Однако, Россия и в дальнейшем не будет оставлять попыток "спровоцировать" страну.

Как отметил представитель ГУР, Российская Федерация досконально владеет информацией обо всех объектах критической инфраструктуры на территории союзника, а также обо всех сильных и слабых сторонах страны, ее спецслужб и армии.

"Информацию эту использовали и будут использовать как против Украины, так и против самой Беларуси. Таких сценариев есть немало. От имитационных ДРГ, использования беспилотников по объектам инфраструктуры энергетического сектора, и много других моментов. В этом контексте россиян не надо недооценивать. У них богатый опыт: и бомбардировки Воронежа, и подрывы домов своих же, с собственным мирным населением, и много других сценариев", - пояснил Юсов.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Российская Федерация вторглась на территорию нашей страны в том же числе и из Беларуси. Тогда оккупанты захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали территории.

Также в течение всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.