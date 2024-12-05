Россия начала отправлять в штурм бывших заключенных женщин, - ОСГВ "Хортица"

"Такого раньше замечено не было, однако сейчас есть информация, что как раз враг применяет такой человеческий ресурс, что женщины участвуют в штурмовых действиях. В плен они еще не попадали", - заявил Волошин.

Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что в основном женщин в армии врага привлекают к медпомощи или подразделению связи.

"Это бывшие заключенные, осужденные из отрядов "Шторм". Пока в плен они не попадали. Как только будет информация - мы обязательно сообщим", - добавил он.

Мобилизация заключенных в России

Мобилизация заключенных в России стала заметной практикой во время войны с Украиной. С середины 2022 года сообщалось, что российские власти при поддержке частных военных компаний, таких как ЧВК "Вагнер", вербуют заключенных для участия в боевых действиях. Им обещали амнистию, материальное вознаграждение и другие поощрения.

Практика вербовки заключенных вызвала критику со стороны правозащитников, которые указывали на нарушение прав человека и непрозрачность условий, в которых заключенные оказывались на фронте. Многие из них погибали из-за нехватки подготовки, а обещанные условия часто не выполнялись.

Как писала недавно украинская разведка, Россия также планирует сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С".