Россия начала разрабатывать дрон, которым заменит "Орланы": что известно о новом беспилотнике

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный конструктор СТЦ Роман Иванов российскому агентству ТАСС.

По его словам, СТЦ уже работает над новыми поколениями дронов "Орлан". Но сейчас процесс замедлился, потому что производство загружено "текущими работами".

Новые дроны будут подобны предыдущим - будут иметь те же аппараты типа "крыло", однако сделаны с учетом новых запросов Министерства обороны РФ. Ведомство предоставило производителю соответствующее ТС.

"Новые комплексы призваны стать заменой имеющимся "Орлан-10" и "Орлан-30", но менять лошадей на переправе – достаточно тяжелое дело, и заказчик тоже это понимает", – заявил Иванов.

Он также рассказал, что перед компанией стоят задачи модернизации имеющейся техники для увеличения ее эффективности.

Что известно о дронах "Орлан"

Орлан-10 и Орлан-30 – это беспилотные летательные аппараты, широко используемые российскими войсками для различных задач, в частности разведки и корректировки артиллерийского огня.

Орлан-10:

Основное предназначение : тактический разведывательный дрон.

: тактический разведывательный дрон. Дальность полета : до 600 км.

: до 600 км. Продолжительность полета : до 16 часов.

: до 16 часов. Вес : около 14 кг.

: около 14 кг. Функции : оснащен камерами для ведения аэрофотосъемки, тепловизором, может передавать видео в реальном времени. Его используют для коррекции огня артиллерии, а также для создания помех в радиочастотных каналах противника.

Орлан-30:

Основное предназначение : модернизированная версия Орлан-10 с возможностями корректировки артиллерийских и ракетных ударов.

: модернизированная версия Орлан-10 с возможностями корректировки артиллерийских и ракетных ударов. Отличия от Орлан-10 : улучшенная камера, большая дальность и точность наведения. Этот дрон лучше подходит для разведки на большем расстоянии и используется для поддержки огневых операций.

: улучшенная камера, большая дальность и точность наведения. Этот дрон лучше подходит для разведки на большем расстоянии и используется для поддержки огневых операций. Дополнительные функции : могут работать с высокоточными боеприпасами, что повышает эффективность артиллерийских атак.

Оба дрона широко применяются Россией в зоне боевых действий в Украине, особенно для наблюдения за действиями украинских военных и корректировки артиллерийских ударов.

Россия начала использовать новые типы беспилотников

По данным Reuters, в течение последнего времени россияне совершили минимум пять атак на Украину, используя два новых вида беспилотных летательных аппаратов . Новые дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из них оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для передачи изображений российским военным.