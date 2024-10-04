Россия планирует набрать в армию еще около четверти миллиона контрактников, - СМИ

Проект расходов бюджета на 2025-2027 годы показывает, что российские власти заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны 90 млрд рублей. Это по 30 млрд рублей ежегодно.

В настоящее время единовременная федеральная выплата за заключение контракта составляет 400 тысяч рублей.

Если выплата не изменится, то заложенных 90 млрд рублей хватит, чтобы за три года набрать 225 тысяч контрактников. Но стоит отметить, что 400 тысяч – это сумма, которую российский диктатор Владимир Путин установил 31 июля 2024 года, ранее она составляла 195 тысяч.

Если за заключение контракта будут выплачивать 195 тысяч рублей, как было раньше, это позволит набрать 461,5 тысячи человек.

Запланированная в бюджете сумма может увеличиться, ведь только за первое полугодие 2024 года власти РФ уже потратили на единовременные выплаты новым контрактникам более 32 млрд рублей, что больше, за то, что заложено в бюджете на весь следующий год.