RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия подняла в небо два борта Ту-22, - Воздушные силы ВСУ

Фото: РФ подняла в небо два самолета Ту-22 (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 4 сентября, Россия подняла в небо два дальних бомбардировщика Ту-22. Они взлетели с аэродрома "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Взлет 2 бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья". Курс - южный. Следите за нашими сообщениями", - говорится в публикации в 23:05.

Отметим, что в настоящее время в небе над Украиной фиксируют вражеские беспилотники.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:10 воздушная тревога объявлена в восточно-северных и восточных областях. Кроме того, продолжается тревога в Крыму.

Атака РФ прошлой ночью

Напомним, что в ночь с 3 на 4 сентября страна-агрессор Россия в очередной раз осуществила атаку на Украину.

В частности, РФ запустила по Украине 29 дронов типа «Шахед» и осуществила пуск 13 ракет. Для атаки Россия поднимала в небо самолеты Ту-22М3, Ту-95МС и МиГ-31К.

Силам ПВО удалось сбить 29 воздушных целей противника, а именно 7 ракет и 22 БпЛА. Во время атаки по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине