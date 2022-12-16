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Россия в первые дни войны хотела уничтожить ПВО и авиацию Украины, - генерал Забродский

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Украина, Пятница 16 декабря 2022 15:56
Россия в первые дни войны хотела уничтожить ПВО и авиацию Украины, - генерал Забродский Фото: Россия в начале войны хотели уничтожить всю ПВО и авиацию Украины (facebook.com kpszsu)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в первые дни войны планировала провести воздушный блицкриг и уничтожить всю противовоздушную оборону и авиацию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерала Михаила Забродского в материале "Укринформ".

По его словам, в первые дни полномасштабного вторжения Россия хотела полностью уничтожить украинскую ПВО, а через неделю - остатки авиации. Однако врагу не удалось этого сделать.

"В реальности украинская ПВО выстояла и отчаянно продолжала сопротивляться. Недооценив уровень ее живучести, а также стойкость, отвагу и упрямство наших летчиков и зенитчиков, враг дерзко списал ее с расчетов", - отметил генерал.

Забродский подчеркнул, что Россия допустила ошибку, подумав, что одержала победу в небе. Российская авиация перешла к поддержке сухопутных группировок. Таким образом украинские защитники начали активно сбивать российские "сверхсовременные" самолеты Су-34 и Су-35, модернизированные МиГ, а также хваленые пропагандистами ракеты "Искандер" и "Калибры".

"Этот катастрофический для врага просчет и предоставил крайне необходимую для нашей ПВО передышку и время на перегруппировку", - отметил он.

Генерал заявил, что опыт российских командующих в Сирии не сработал в Украине, поскольку наша ПВО работала, а сирийские города были беззащитными против ракет. Однако Забродский подчеркнул, что ситуация в воздухе нестабильна и может измениться.

"Надо признать, достигнутый тяжелой ценой относительный паритет с врагом в воздухе является шатким и нестабильным, а ситуация с противодействием ракетному террору РФ, к сожалению, далека от контролируемой. Перенос противником воздушных ударов по объектам энергоснабжения имеет разрушительные последствия для миллионов наших соотечественников" национальной экономики", - добавил украинский генерал.

Напомним, сегодня Россия выпустила по Украине 76 ракет, из которых около 60 были сбиты силами ПВО.

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