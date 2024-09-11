Россия перешла в контрнаступление? Что происходит в Курской области

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Локальные контратаки: версия российской стороны

Первоисточником информации о том, что Россия в Курской области впервые перешла к наступлению, стали российские провоенные паблики. Накануне близкий к минобороны РФ Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что после стабилизации фронта начались локальные контратаки на нескольких участках. Один из них - южнее поселка Коренево, где из лесополос якобы были выбиты украинские силы.

По данным других пабликов, еще 10 сентября россияне восстановили контроль над селами Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово. Наступление ведется со стороны Глушковского района.

Согласно другой информации, украинские силы частично выбиты из сел Апанасовка и Снагость. Кроме того, одна из групп якобы попала в окружение в селе Краснооктябрьское, через которое она перекрывала сухопутное сообщение армии РФ с территориями южнее реки Сейм.

В ночь на 11 сентября в социальных сетях появились видео штурма Снагости. На одном из роликов к нему со стороны Коренево приближалась колонна из около десятка единиц бронетехники. Сообщается, что она зашла и якобы закрепилась в селе.

Фото: схема предполагаемого российского контрнаступления

Утром другой Telegram-канал "Два майора" написал, что российская армия продвинулась возле Гордеевки, Внезапного, Бяхово, Снагости, Апанасовки, а также навязала бои за Викторовку. При этом фото и видео из якобы занятых населенных пунктов до сих пор не опубликованы. Хотя заявлено о быстром продвижении на восток и взятии под контроль до 150 кв. километров.

Если информация о потере украинского контроля над селом Снагость подтвердится, это означает, что российским войскам удалось деблокировать свою крупную группировку, зажатую в соседнем Глушковском районе между границей и рекой Сейм, пишет BBC.

Российское минобороны о наступлении не объявляло. В то же время командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил СМИ о "зачистке около десяти населенных пунктов". О каких именно идет речь, он не уточнил. Доказательств его заявлений, как и многих других, пока нет.

Наступление с четырех сторон. Что говорят украинские паблики и аналитики

Ближе к полуночи появились комментарии украинских аналитиков. Один из самых авторитетных проектов DeepState сообщил об ухудшении ситуации на левом фланге группировки в Курской области.

По его данным, россияне начали активные штурмовые действия, сначала переправив бронетехнику через Сейм, а потом и через более мелкие реки. Еще один удар произошел с недавно потерянного Коренево на Снагость. Очевидно, несмотря на постоянные удары по понтонным переправам врагу удалось перебросить технику и сейчас он пытается деблокировать сухопутные логистические пути.

Фото: кадры с российской штуромовой колонной (t.me/DeepStateUA)

Крупный Telegram-канал "Говорять Снайпер", который ведет украинский военный, сообщает, что противник наступает не с одной стороны, идет активная работа, никто не сбежал, но "кое-где пришлось потесниться". По его данным, по состоянию на вторую половину дня ничтожено большое количество вражеской техники и личного состава.

Еще один паблик "Офицер" подчеркивает, что противник резко перешел от тактики забрасывания КАБами к механизированным штурмам с применением бронетехники. Обстановка изменилась: враг смог накопить и переправить средства для наступления. "… малыми группами штурмуют, мы на текущий момент минуснули роту, 3 БМП, танчик и БТР. Рубимся. Немного остановили продвижение", - цитирует он одного из участников боев в Курской области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что действия врага можно назвать контрнаступлением. Нарастив группировку до 35 000, командование решило, что этого количества хватит для вытеснения Сил обороны.

По его словам, россияне действуют сразу с четырех направлений:

Апанасовка-Снагость - чтобы деблокировать Глушковский район и вернуть контроль над дорогой Коренево-Троицкое

Журавли-Калинов - для возвращения контроля над логистикой Коренево-Сафоновка с дальнейшим упрощением логистики по северному фронту

Погребки - для выхода на дорогу Льгов-Суджа и на саму Суджу с севера

Борки - чтобы закрыть юго-восточный сектор контроля Сил обороны по реке Псел

К контрнаступлению привлечены подразделения "дважды утилизированной" 155-й бригады морской пехоты; 56-го десантно-штурмового полка; 810-й бригады морской пехоты (сточенной в Крынках и под Покровском); 11-й штурмовой бригады и еще ряда воинских формирований.

"В целом у российских оккупационных войск сейчас отмечается на участке Курской области количественное превосходство, но так было всегда… Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться", - написал он в Telegram.

По состоянию на вечер украинские официальные лица еще не комментировали ситуацию.

Хватит ли россиянам сил выбить ВСУ из Курской области

Военный эксперт Михаил Жирохов обращает внимание на то, что достоверной информации о последних событиях в Курской области нет.

"Сложилась такая ситуация, что информационная тишина, которая была в начале Курской операции, сейчас работает против нас. Потому что этот информационный вакуум заполняют российские каналы. (Есть, - ред.) фото и видео, которые можно привязать", - отметил он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

То, что россияне перешли в наступление, очевидно. По его словам, они сконцентрировали часть наиболее подготовленных сил.

"Но о картинке я вообще не могу ничего сказать, потому что информация, которая есть, - она неофициальная. Официально ничего не подтверждается", - сказал эксперт.

В любом случае такие действия были ожидаемыми. По оценкам Жирохова, сил и средств у противника достаточно, по крайней мере, на локальную операцию. А как она будет развиваться, зависит от того, что будет делать украинская группировка.

На вопрос о шансах россиян выбить Силы обороны из Курской области он ответил, что они есть при определенных условиях.

"Потому что у нас там нет определенных фортификационных сооружений. Плюс мы не знаем, какова была цель операции и какова она сейчас. Возможно, так все и было (задумано, - ред.): вошли, поддержали и отходим. А уже потом будут какие-то другие варианты. Возможно, приказ держать, мы этого не знаем. Знают лишь несколько человек в этой стране, какова цель операции", - добавил собеседник.

Отметим, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в беседе с изданием говорил, что россияне попытаются контратаковать и в некоторой степени это может быть "желаемый сценарий" для ВСУ. Поскольку начнется фаза сковывания вражеских подразделений.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев подчеркивал, что украинская армия заходила в Курскую область не для того, чтобы постоянно держать ее под контролем. По его мнению, дальше, скорее всего, начнется маневренная оборона, при которой россияне понесут еще больше потерь, когда будут наступать на подготовленные рубежи украинских войск.

Подробнее об этом читайте в материале "Уязвимое место. Как на фронте сказался месяц Курска и какие риски стоят перед ВСУ".

При подготовке использовалась информация российских провоенных пабликов, украинских Telegram-каналов и аналитического проекта DeepState, пост военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, комментарий эксперта Михаила Жирохова YouTube-проекту РБК-Украина.