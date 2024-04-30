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Россия переименовывает нефтяные танкеры, попавшие под санкции США, - Bloomberg

Фото: Россия переименовала танкеры, которые попали под санкции США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская государственная нефтяная танкерная компания "Совкомфлот" переименовала некоторые из своих судов в честь городов страны после санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Совкомфлот" попал под санкции в феврале в рамках мер США по случаю второй годовщины вторжения России в Украину. Четырнадцать его танкеров также были добавлены в список поименованных судов Министерства финансов США, в результате чего общее количество таких танкеров достигло 21.

Помимо создания теневого флота судов для перевозки нефти, находясь под западными санкциями, Россия в значительной степени полагалась на гигантский танкерный флот "Совкомфлота" для обеспечения поставок нефти. По данным Clarkson Research Services Ltd., подразделения крупнейшего в мире судового брокера, компания остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

Сейчас танкеры также сменили свои флаги с Габона на российские, что даст Москве большую уверенность в том, как она может их использовать. Переименование сделает связь судов с Россией более явной.

По данным Bloomberg, на данный момент как минимум четыре танкера Габона сменили название и перешли под российский флаг:

Танкеры часто меняют названия после попадания под санкции, чтобы дистанцироваться от списков в санкционных базах данных, хотя их по-прежнему можно идентифицировать по уникальным и неизменным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.

 

Напомним, в феврале Министерство финансов США ввело санкции против государственной российской танкерной группы "Совкомфлот". Это решение принято для сокращения доходов Кремля от продажи нефти, которые он может использовать для поддержки вторжения в Украину.

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