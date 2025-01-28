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Россия превращает украинских детей в орудие войны, - ОП

Фото: Россия превращает украинских детей в орудие войны (t.me/dashazarivna)
Автор: Александр Мороз

Россия превращает украинских детей в орудие войны через три жестоких этапа: физическое изъятие, уничтожение идентичности и милитаризацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Дарьи Заривной.

"Вчера приняла участие в панельной дискуссии "Похищенные, чтобы убивать: вооружение украинских детей Россией" на базе Украинского дома в Давосе. Говорила о системной стратегии России в отношении украинских детей. Это не просто случайные похищения - это целенаправленная политика уничтожения будущего Украины. РФ превращает наших детей в орудие войны через три жестоких этапа: физическое изъятие, стирание идентичности и милитаризацию", - отметила Заривная.

На панели также выступали известные украинские и международные эксперты - Леди Хелена Кеннеди, известная британская правозащитница и сопредседатель Международной экспертной группы Bring Kids Back UA, Натаниэль Реймонд из Йельской гуманитарной исследовательской лаборатории, Николай Кулеба, основатель фонда "Save Ukraine", и Кайса Оллонгрен, бывший министр обороны Нидерландов.

"На сегодня в рамках инициативы Bring Kids Back UA мы уже вернули 1 037 детей. Еще тысячи украинских детей до сих пор остаются в России или оккупации, подвергаясь систематической индоктринации и милитаризации. Работаем над тем, чтобы вернуть всех", - добавила советник руководителя Офиса президента.

 

 

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