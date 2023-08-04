Россия превратила зерновое соглашение в средство терроризма, - эксперт

"Россия то выходит, то заходит из зерновой сделки из-за истерии и отсутствия военного решения на поле боя. Контрнаступление, которое, по их версии, уже должно закончиться, продолжается, и соответственно они думают: давайте мы попробуем сейчас потерроризировать и нанести максимальный ущерб, чтобы деморализовать украинцев... Зерновое соглашение - хороший для этого повод И, к сожалению, нам надо понимать, что эта тактика террора против гражданского населения будет применяться врагом и в дальнейшем. которую они будут пытаться использовать", - убежден эксперт.

Он также положительно оценил заявление Министерства обороны относительно того, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного. назначение со всеми соответствующими рисками. В то же время, он отметил: такие заявления не должны быть голословными.

"Я сторонник именно такого сценария. А важно, чтобы наши заявления шли синхронно с происходящим, и поддерживались реальными делами. То есть, чтобы эти удары были. Если мы говорим о море - расчет, конечно, на противокорабельные ракеты и надводные дроны. Это довольно перспективный, хороший вид оружия, на который лично я возлагаю большие надежды, что они в конце концов будут топить российские корабли. Второе - это противокорабельные ракеты, а третье - это дроны воздушные и авиация. точки зрения кораблей и подлодок, но мы развили наши способности", - подчеркнул Мусиенко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов для всех видов грузов.

В свою очередь, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко заявила, что Украина еще полтора года назад должна была прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море и добиться открытия портов.