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Россия перебрасывала свой воздушный командный пункт на учения в Беларусь, - "Гаюн"

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Пятница 23 июня 2023 22:29
Россия перебрасывала свой воздушный командный пункт на учения в Беларусь, - "Гаюн" Иллюстративное фото: Россия перебрасывала свой воздушный командный пункт на учения в Беларусь (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российский воздушный командный пункт Ил-22ВПУ заметили в Беларуси. Он принимал участие в военных учениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По информации мониторингового проекта, Ил-22ВПУ прибыл на белорусский аэродром "Лида" 20 июня. В период с 21 по 23 июня он принимал участие в летно-тактических учениях с 116-й штурмовой авиационной базой ВВС Беларуси.

"В ходе учений отрабатывалось взаимодействие самолётов ВВС РБ с пунктом управления авиационного наводчика", - пишет "Гаюн".

При этом последний раз Ил-22 ВПУ прилетал в Беларусь в марте 2022 года. А аэродром "Лида" не использовался россиянами с апреля 2022 года.

Российская авиация в Беларуси

Напомним, российские оккупанты неоднократно были ракетами по территории Украины в начале полномасштабной войны. Но после того, как вражеские солдаты были отброшены из Киевской области, такие атаки прекратились.

Авиация россиян при этом продолжала находится на территории Беларуси. В частности, там часто фиксировали взлеты МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также 1 марта на белорусском аэродроме при помощи дрона был атакован российский самолет-разведчик А-50. Ответственность на себя взяли белорусские партизаны.

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