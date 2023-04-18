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Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы, - британская разведка

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Украина, Вторник 18 апреля 2023 09:05
Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы, - британская разведка Фото: на Бахмут перебрасываются дополнительные российские силы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия перебрасывает дополнительные силы на Бахмут. Их снимают с линии фронта в районе Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Однако существует реальная вероятность того, что Россия сократила численность войск и снижает наступательные действия в районе Донецка, скорее всего, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутский сектор.

По данным британской разведки, в Бахмуте силы Минобороны России и группы "Вагнера" продолжают медленно продвигаться вперед. Линия фронта в центре города в основном проходит вдоль главной железнодорожной ветки. ВСУ сдерживают наступление России с юга вдоль линии улицы Корсунского, старой главной дороги к западу от города.

"Для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений у Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет высвободить наступательные силы, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в апреле Россия активизировала наступление на Бахмут. По данным британской разведки, силы минобороны РФ и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие.

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