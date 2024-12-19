RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россия передислоцирует системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию, - WSJ

Фото: Россия перебрасывает вооружение из Сирии в Ливию (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия выводит системы противовоздушной обороны и другое вооружение с военных баз Сирии. Их перебрасывают в Ливию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, российские грузовые самолеты доставляли средства противовоздушной обороны, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, из Сирии на базы на востоке Ливии. Базы контролирует союзник Кремля - главнокомандующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар.

 

Фото: спутниковые снимки баз в Сирии (wsj.com)

Россия также вывела из Сирии войска, военную авиацию и другое оружие. РФ пытается сохранить влияние на Ближнем Востоке. Годами ей удавалось это делать благодаря режиму Башара Асада в Сирии. Теперь Москва пытается использовать другого старого партнера в Ливии.

Россия и раньше имела военное присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК "Вагнера", которая имеет тесные связи с Хафтаром. Боевики "Вагнера" использовали объекты Хафтара как транзитный узел в другие африканские страны.

По словам американского чиновника, пока неясно, останутся ли системы вооружений, включая компоненты С-400, в Ливии или их вернут в Россию.

 

 

Падение режима Асада

Напомним, несколько недель назад сирийские повстанцы свергли режим Башара Асада в Сирии. Правительственные войска не оказали значительного сопротивления оппозиционным силам. Сам Асад бежал в Россию.

В Москве заявляли, что якобы Асад согласился на добровольную передачу власти и только потом покинул Сирию.

Россия на фоне событий в Сирии выводит свои корабли с морских баз, а также перебрасывает остатки вооружения с баз. В Украине отмечают, что крах режима Асада ударил по РФ, поскольку Сирия была одним из союзников Москвы в течение долгого периода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПВОВойна в СирииЛивия