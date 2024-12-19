Россия передислоцирует системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию, - WSJ

Как отмечает издание, российские грузовые самолеты доставляли средства противовоздушной обороны, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, из Сирии на базы на востоке Ливии. Базы контролирует союзник Кремля - главнокомандующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар.

Фото: спутниковые снимки баз в Сирии (wsj.com)

Россия также вывела из Сирии войска, военную авиацию и другое оружие. РФ пытается сохранить влияние на Ближнем Востоке. Годами ей удавалось это делать благодаря режиму Башара Асада в Сирии. Теперь Москва пытается использовать другого старого партнера в Ливии.

Россия и раньше имела военное присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК "Вагнера", которая имеет тесные связи с Хафтаром. Боевики "Вагнера" использовали объекты Хафтара как транзитный узел в другие африканские страны.

По словам американского чиновника, пока неясно, останутся ли системы вооружений, включая компоненты С-400, в Ливии или их вернут в Россию.