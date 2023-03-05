RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия находится в состоянии "демографического кошмара", - The Economist

Фото: Россия находится в глубоком демографическом кризисе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В России разворачивается демографический кризис, ведь за последние три года страна теряла примерно на 2 млн человек больше обычного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Издание отмечает, что пик численности населения в России наблюдался в 1994 году и составил 149 млн человек. К началу 2021 года она составила уже 145 млн человек. А за последние годы оно сократилось еще больше: сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за развязанной Путиным войны.

Издание указывает, что если учесть смерти от коронавируса, погибших на войне россиян и сбежавших из страны из-за мобилизации, то получится, что в 2020-23 годах Россия теряла от 1,9 до 2,8 млн человек дополнительно к своему обычному демографическому. ухудшение. Кстати, оно составило в 2020-21 годах примерно 1,3 млн. человек.

Кроме того, в результате того, что многие мужчины призывного возраста погибли или находятся за границей, количество женщин превышает количество мужчин примерно на 10 миллионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация