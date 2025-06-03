Могут лететь до 95 км: что известно о КАБах, которые враг сделал более дальнобойными

Россия начала активнее применять новые планирующие авиабомбы УМПК-ПД с повышенной дальностью. Недавно удары ими зафиксировали в Харьковской и Сумской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Как пишет издание, УМПК-ПД - это унифицированные модули планирования и коррекции с повышенной дальностью. Удар по Харьковской и Сумской областям, о котором недавно сообщила областная прокуратура, стал одним из первых задокументированных случаев применения этих модернизированных боеприпасов.
"Если дальность сброса УМПК составляла 60-80 км, в зависимости от параметров полета носителя, то новые более дальнобойные образцы - уже на дальность до 95 км. Как считают в прокуратуре, сейчас враг только тестирует такие версии УМПК и возможно расстояние использования будет увеличиваться", - говорится в материале.
Первое изображение Су-34 с УМПК-ПД появилось лишь в марте 2025 года: на нем фронтовой бомбардировщик несет четыре ФАБ-500М62 с усовершенствованными модулями. Обновление включает увеличенное крыло, усиленную систему крепления и усовершенствованное управление.
С появлением УМПК-ПД Россия получила два стратегических преимущества:
Впрочем, чем больше расстояние - тем больше шансов для украинских средств РЭБ сорвать наведение: спутниковый сигнал успевает больше времени побыть под воздействием помех.
Россияне пытаются это компенсировать, наращивая мощность навигационных модулей: УМПК-ПД уже получают по 8, а в отдельных случаях даже до 12 спутниковых антенн типа "Комета-М", что затрудняет их глушение.
В отличие от высокоточного оружия западного образца, точность для РФ не является приоритетом - даже с увеличенной дальностью бомбы могут быть применены по плоскостным целям, таким как города или села. Относительная дешевизна этих комплектов делает их удобным инструментом для террора мирного населения.
Напомним, в ночь на 3 июня россияне ударили по почтовому терминалу под Харьковом
Также из-за ночной дроновую атаку в Чернигове повреждены частные дома и есть жертва. В Одессе повреждены многоэтажки. РБК-Украина в материале собрало все, что известно о последствиях атаки в разных регионах.