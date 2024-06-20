ua en ru
Чт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца

Четверг 20 июня 2024 14:28
UA EN RU
Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца Фото: Россия получила от ЕС 800 млн евро за 4 месяца (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз по итогам января-апреля 2024 года импортировал продукции горно-металлургического комплекса из России на 1,52 млн т на €801,15 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Eurostat.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты, не запрещенные санкциями – 79,3% от общего объема импорта. За 4 месяца ЕС импортировал из РФ 1,2 млн т соответствующей продукции.

Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию – 482,8 тыс. т. Он вырос почти на 8%.

Среди основных потребителей этой российской металлургической продукции в январе-апреле были: чугун – Италия – 167,7 тыс. т, ферросплавы – Нидерланды – 20,8 тыс. т, лом – Литва – 7,1 тыс. т. напомним ЕС так и не ввел полноценные санкции на всю российскую металлопродукцию

В то же время металлургия является второй по объему денег промышленностью России. К тому же металлургические компании непосредственно снабжают российский ВПК своей продукцией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз
NEWS
Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины