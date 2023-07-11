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Россия на оккупированных территориях создает сеть пропагандистов, - ЦНС

Фото: Россия на оккупированных территориях запускает сеть пропагандистов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские власти не оставляют попыток проводить политику информационной блокады временно оккупированных территорий Украины. Там развивают сеть пропагандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

По данным Центра, еще с начала полномасштабного вторжения враг создал ряд псевдоместных СМИ находившихся под контролем оккупантов. Однако для полноценного функционирования этих СМИ и дальнейшего их расширения не хватает пропагандистов.

Так, в Запорожской и Херсонской области оккупанты до сих пор не смогли запустить филиалы ВГТРК (оккупационный пропагандистский холдинг) из-за отсутствия персонала. При этом россияне создают "разнообразные учебные центры", финансируемые из Кремля для поиска "молодых и талантливых журналистов".

Фактически в эти центры попадают молодые люди в поисках славы и легких денег. Один из пропагандистских центров работал в Мелитополе.

Украинцы в оккупации

Мирные жители, оставшиеся в оккупированных населенных пунктах, в большинстве своем не поддерживают российских захватчиков, сопротивляются им и активно поддерживают украинскую сторону.

В частности, активное население помогает украинским военным с нанесением ударов по скоплениям российских военных, их технике и складам боеприпасов.

Однако есть и те, кто перешел на сторону оккупантов. Они могут сообщать россиянам о перемещении украинских войск и техники, корректировать ракетные удары или сдавать адреса украинских партизан.

Зеленский отмечал, что все, кто помогает россиянам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания и должен отвечать перед всем международным сообществом.

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