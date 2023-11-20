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Россия объявила в розыск украинскую певицу Джамалу

Фото: украинская певица Джамала (facebook.com/jamalaofficial)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамала (настоящее имя - Сусанна Джамаладинова).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и базу розыска МВД России.

Отмечается, что певицу Украины в России объявили в розыск в середине октября 2023 года. По данным российских СМИ, ее обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ.

В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом.

Напомним, в 2016 году Джамала, представляя Украину, победила в конкурсе "Евровидение" с песней о сталинской депортации крымских татар. Певица также публично осуждает российскую аннексию Крыма.

В апреле прошлого года также сообщалось, что Джамали запретили въезд в Россию на 50 лет.

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