Россия объявила в розыск украинскую певицу Джамалу

Отмечается, что певицу Украины в России объявили в розыск в середине октября 2023 года. По данным российских СМИ, ее обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ.

В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом.

Напомним, в 2016 году Джамала, представляя Украину, победила в конкурсе "Евровидение" с песней о сталинской депортации крымских татар. Певица также публично осуждает российскую аннексию Крыма.

В апреле прошлого года также сообщалось, что Джамали запретили въезд в Россию на 50 лет.