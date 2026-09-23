Россия ожидает падения добычи газа: что изменилось в прогнозах

Прогноз по добыче изменился

Министерство экономики РФ ожидает, что в 2026 году страна добудет 683,1 млрд кубометров природного газа. Это на 5,3 млрд кубометров меньше показателя, который закладывался в майском прогнозе.

При этом новый объем остается выше результата прошлого года. В 2025 году в России добыли 662,7 млрд кубометров газа. Обновленные показатели планируют использовать при корректировке федерального бюджета до 2029 года.

Что происходит с экспортом

Отдельно Москва пересмотрела ожидания по поставкам сжиженного природного газа. Согласно проекту документа, в 2026 году экспорт СПГ может составить 35 млн тонн против 30,3 млн тонн годом ранее.

Однако новый прогноз оказался на 5,3 млн тонн ниже предыдущей оценки. В дальнейшем экспорт российского СПГ, как ожидается, продолжит увеличиваться, но темпы роста будут ниже, чем предполагалось ранее.

Европа сокращает закупки

Корректировка прогнозов происходит на фоне дальнейшего ухудшения экономических и политических отношений России со странами Запада. ЕС планирует полностью отказаться от закупок российского газа с 2027 года.

По расчетам Reuters, в прошлом году поставки российского газа в Европу сократились на 44% и составили около 18 млрд кубометров. Это минимальный показатель с середины 1970-х годов после прекращения транзита через Украину.

Для сравнения, в 2018–2019 годах экспорт российского трубопроводного газа в Европу достигал примерно 180 млрд кубометров в год.

Москва при этом заявляет о готовности возобновить поставки в Европу, в том числе по сохранившейся ветке «Северного потока».