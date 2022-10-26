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Россия обстреляла Орехов и район зажигательными снарядами: много пожаров, есть жертвы

Фото: РФ обстреляла Орехов и район зажигательными снарядами (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на среду, 26 октября, оккупанты обстреляли Орехов и село Преображенка Запорожской области реактивными системами залпового огня с зажигательными боеприпасами. Два человека погибли, один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Уже известно, что два человека погибли и один ранен в селе Преображенка", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы региона, в результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре Орехово и частных домах вокруг.

"Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Старух.

Также Старух показал видео последствий ночных обстрелов Орехова и села Преображенка.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью в среду, 19 октября, совершили обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд. Ранения получили 8 человек.

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Запорожская область