Россия обстреляла Орехов и район зажигательными снарядами: много пожаров, есть жертвы

"Уже известно, что два человека погибли и один ранен в селе Преображенка", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы региона, в результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре Орехово и частных домах вокруг.

"Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Старух.

Также Старух показал видео последствий ночных обстрелов Орехова и села Преображенка.