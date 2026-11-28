По данным военных, всего противник применил 162 беспилотника, среди которых были ударные дроны Shahed, "Гербера" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

В частности, 74 из запущенных аппаратов были реактивны. Дроны летели по нескольким направлениям: Орел, Миллерово и Курск на территории России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма – из района Гвардейского.

Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько дронов сбило ПВО

По предварительным данным Воздушных сил, на 08:00 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 141 беспилотник. Среди них – 54 реактивных дрона Shahed.

Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание вражеских средств воздушного приступа на 13 локациях. Еще на семи локациях обнаружили падение обломков сбитых целей.

К моменту обнародования возведения воздушная атака еще продолжалась. В небе оставалось несколько русских беспилотников.