Россия пренебрегает договоренностями, в Херсоне утром снова атакован энергообъект, - Сибига

"Энергетическое перемирие"

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал в качестве первых шагов для урегулирования войны ввести режим тишины в воздухе и море. Во время мартовских переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии Вашингтон предложил Украине всеобъемлющее перемирие. Киев, в свою очередь, согласился на предложение, а Москва долгое время сохраняла тишину.

Позже, во время разговора главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, стороны обсудили прекращение ударов по украинской и российской энергетике.

Больше об энергетическом перемирии между Украиной и Россией и работает ли оно - в материале РБК-Украина.

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