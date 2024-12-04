Россия больше всего жаждет капитуляции Запада, а не территорий Украины, - Подоляк

По словам Подоляка, сегодня главная цель Кремля заключается в достижении не столько капитуляции Украины, сколько уступок со стороны Соединенных Штатов Америки (США) и Европейского Союза (ЕС). Москва хочет, чтобы Запад прекратил поддержку Киева и согласился на планы, которые обеспечат завершение войны с учетом российских ультимативных требований. В частности, требования будут включать закрепление за Россией уже оккупированных территорий, избежание какой-либо ответственности за развязывание войны и создание условий, при которых поражение Москвы станет невозможным.

Более того, во внутренней пропаганде даже поражение будет подано в России как победа, пусть и промежуточная. Именно достижение этих целей является для Москвы приоритетной задачей.

Возможные переговоры между Россией и Украиной

47-й президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал намерения инициировать переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией, если вернется в Белый дом. Однако президент Владимир Зеленский предостерегает от поспешного завершения войны, что может сыграть на руку агрессору.

Зеленский отмечает, что место проведения переговоров не будет играть решающей роли, если Украина окажется в более уязвимой позиции по сравнению с Россией. Такой сценарий может привести к значительным потерям для украинской стороны.

Как сообщает CNN, американская администрация рассматривает вариант, при котором перед началом мирных переговоров стороны должны договориться о прекращении огня вдоль текущей линии фронта. Это может стать условием для старта диалога между странами.