Россия вряд ли сможет захватить больше территорий в этом году, - разведка США

"После серьезных неудач и значительных потерь на поле боя мы не ожидаем, что российская армия в этом году восстановится настолько, чтобы достичь больших территориальных достижений", - заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

Однако, по ее словам, российский диктатор Владимир Путин, "скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу".

"Путин, вероятно, считает, что продолжение войны с периодическими паузами в боевых действиях может быть лучшим путем, который остался, чтобы наконец обеспечить российские стратегические интересы в Украине, даже если на это понадобятся годы", - отметила Хейнс.

Она добавила, что, не достигнув своих основных целей за год войны против Украины, Путин теперь, вероятно, лучше понимает ограничение своих сил.

"Военная мощь Москвы сейчас значительно ограничена потерями войск и истощением вооружения, усиливающимися торговыми ограничениями и санкциями, введенными Соединенными Штатами и союзниками", - подчеркнула директор национальной разведки США.

По ее словам, Путин, похоже, сейчас сосредоточен на "более скромных военных целях".

"Если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не получет значительные запасы боеприпасов от третьих сторон, им будет все труднее поддерживать даже нынешний уровень наступательных операций", - сказала Хейнс.