Отмечается, что Россия расконсервировала советское оружие, однако около 70% старых танков остались неподвижными, а другие помыли и выдали за новые. Кроме этого россияне снимают артиллерийские стволы со старой техники и устанавливают их на самоходные гаубицы. Если так будет продолжаться, то в 2025 году РФ достигнет "критической точки истощения".

Об этом свидетельствует и то, что начатое Россией контрнаступление в начале мая этого года понемногу "угасает". А те успехи, которые имела РФ были получены слишком большой ценой.

Водочас, многое зависит не столько в том, сможет ли Украина продолжать борьбу, сколько в том, как долго Россия сможет поддерживать свой нынешний темп операций. Россия может пополнять свою армию 25 000 солдат ежемесячно, держа таким образом численность на фронте на уровне 470 000.

Кроме этого Россия стремительно увеличила производство ракет для нанесения ударов по украинской инфраструктуре. Это связано с тем, что несмотря на все возражения Россия перешла на военную экономику и тратит около 8% своего ВВП на военные расходы. Таким образом россияне способны заменить потери танков, бронированных машин пехоты и артиллерии запасами, которые накоплены в советское время.

Как свидетельствуют данные большинства разведок, за первые два года войны Россия потеряла около 3000 танков и 5000 другой бронетехники.

Основной проблемой россиян является производство танков и боевых машин пехоты. В частности, Россия может иметь на складах около 3200 танков, однако до 70% из них "не сдвинулись с места ни на дюйм с начала войны". Большая часть Т-72 хранится в открытом виде с начала 1990-х годов.

"Если ничего не изменится, к концу этого года российские войска, возможно, будут вынуждены изменить свою позицию на более оборонительную... Это может стать очевидным уже к концу лета. Ожидается, что заинтересованность Путина в заключении временного перемирия будет расти", - заявляют аналитики.