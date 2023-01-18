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Россия нарастила поставки дизеля перед эмбарго ЕС, - Reuters

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Среда 18 января 2023 16:50
Россия нарастила поставки дизеля перед эмбарго ЕС, - Reuters Фото: Россия нарастила поставки дизеля перед эмбарго ЕС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия увеличила поставки дизельного топлива в Турцию и Марокко, пытаясь перенаправить свои нефтепродукты в преддверии эмбарго ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поставки дизельного топлива из российских портов в Турцию выросли в декабре 2022 года до более 750 000 тонн и составили 5,05 млн тонн в 2022 году против 3,99 млн тонн в 2021 году. С начала января Россия уже поставила в Турцию около 450 тысяч тонн дизельного топлива.

Поставки дизельного топлива из России в Марокко увеличились до 735 000 тонн в 2022 году после всего 66 000 тонн в предыдущем году. С начала 2023 г. уже было поставлено около 140 000 тонн.

Несколько грузов также поставлялись из России в Гану, Сенегал, Ливию, Уругвай и Кот-д'Ивуар. Между тем, Европа по-прежнему импортирует основной объем российского дизельного топлива и заполняет свои резервуары.

Европейский союз согласился на полный запрет на импорт российских нефтепродуктов с февраля 2023 года.

Напомним, что Европа надеется восполнить за счет Китая возможный дефицит дизельного горючего после введения эмбарго с 5 февраля на поставки из России.

США и союзники готовят новые санкции против нефтяной индустрии РФ.

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