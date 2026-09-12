Россия наращивает ядерный кулак: SIPRI раскрыл, сколько боеголовок готовы к применению

Россия продолжает увеличивать количество развернутых ядерных боеголовок. На январь 2026 года на носителях находились 1796 таких боезарядов, которые считаются развернутыми и готовыми к применению.

В целом ядерный арсенал РФ оценивается в 5420 боеголовок. Из них 2604 находились в центральном хранилище, еще 1020 числились снятыми с вооружения.

Россия четвертый год подряд увеличивает количество боеголовок

Число ядерных боеголовок, размещенных на носителях, в России растет четвертый год подряд.

В 2022 году таких боезарядов было 1588, в 2023-м – 1674, в 2024-м – 1710, а в 2025 году – 1718. В начале 2026 года показатель возрос до 1796.

По сравнению с 2020 годом Москва увеличила количество развернутых боеголовок примерно на 14%. По данным SIPRI, это самый высокий показатель с 2017 года.

Для сравнения, Соединенные Штаты имеют около 1770 развернутых боеголовок. Франция и Великобритания – соответственно 280 и 120.

Китай также увеличивает свой развернутый арсенал. За год его количество выросло с 24 до 34 боеголовок. В общей сложности Пекин, по оценке SIPRI, имеет около 620 ядерных боеголовок.

Где Россия держит свои ядерные боеголовки

Российский ядерный потенциал распределен между наземными ракетными комплексами, стратегическими атомными подлодками и бомбардировщиками.

По оценке SIPRI, наземные силы России могут нести до 1092 ядерных боезарядов. Приблизительно 892 из них в настоящее время развернуты на межконтинентальных баллистических ракетах.

Российский военно-морской флот имеет 13 стратегических атомных подлодок с потенциалом в 928 боеголовок. В то же время две субмарины находятся на комплексном ремонте. Поэтому фактическое количество доступных флота развернутых боезарядов оценивается в 704.

Еще около 586 боеголовок приходится на стратегические бомбардировщики.

В SIPRI также обращают внимание на потери российской стратегической авиации в 2025 году из-за ударов Сил обороны Украины по авиабазам. После этого российское командование рассредоточило часть стратегических самолетов, в том числе Ту-160М и Ту-95МС на отдаленных аэродромах.

Санкции и война тормозят модернизацию ядерных сил РФ

Несмотря на увеличение количества развернутых боеголовок, программа модернизации российских ядерных сил сталкивается с задержками.

Среди причин эксперты называют западные санкции, проблемы российской промышленности и приоритет производства обычных вооружений, необходимых РФ для войны против Украины.

В то же время Москва продолжает развертывать новые ракетные системы, в том числе комплексы "Орешник". Часть таких систем Россия находится на территории Беларуси.

Отдельно в отчете говорится о росте секретности вокруг ядерных арсеналов. Одним из факторов стало завершение в феврале 2026 года срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который не был продлен.

Эксперты SIPRI предупреждают, что количество оперативных ядерных боеголовок может продолжить расти, а темпы этого процесса в ближайшие годы способны даже ускориться.