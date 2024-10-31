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Россия пыталась заблокировать конференцию по формуле мира в Монреале, - Сибига

Четверг 31 октября 2024 23:15
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Россия пыталась заблокировать конференцию по формуле мира в Монреале, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия пыталась заблокировать международную конференцию в Монреале, которая прошла 30-31 октября. Она была посвящена реализации четвертого пункта украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига во время пресс-конференции по итогам конференции в Монреале.

По его словам, конференция стала действительно глобальной - начиная от списка участников, которые представляли все континенты, до обсуждаемых на них вопросов и решений.

Участники подробно обсудили контекст и ключевые проблемы возвращения украинских детей, военнопленных и гражданских лиц, сообщил министр.

"Я рад, что мы договорились с рядом партнеров о том, как ускорить этот процесс", - сказал Сибига.

При этом он отметил, что РФ пыталась заблокировать проведение мероприятия и "деструктивно действовала в ряде столиц".

"Россия рассматривает эту тему как большую опасность для себя из-за своей безнаказанности, и этот страх основывается на трагических цифрах и фактах, за которыми стоят тысячи жизней украинцев", - подчеркнул глава МИД.

Сибига также рассказал, что Украина уже вызволила из российского плена более 3 тыс. человек в результате 58 обменов. При этом 95% украинских военнопленных подвергались жестоким пыткам.

Министр добавил, что в российском плену находятся около тысячи журналистов, священников и тяжелораненых.

По его мнению, необходимо разработать "механизм по исправлению нынешней международной системы, заставить эту систему работать должным образом, в соответствии с вызовами этой войны".

Конференции по формуле мира

Сегодня в Монреале состоялась тематическая конференция по четвертому пункту украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц". Ее организовали Канада и Норвегия как сопредседатель рабочей группы по реализации этого пункта.

Недавно в Риге Украина организовала очередную тематическую конференцию по пунктам формулы мира. Участники обсудили выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мировой порядок.

Подробно о ходе предыдущих конференций по формуле мира можете узнать в материале РБК-Украина.

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