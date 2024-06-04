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Россия пыталась дестабилизировать ситуацию в украинских тюрьмах своим "вором в законе"

Украина, Вторник 04 июня 2024 15:47
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Россия пыталась дестабилизировать ситуацию в украинских тюрьмах своим "вором в законе" Фото: РФ пыталась дестабилизировать ситуацию в украинских тюрьмах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кремль пытался дестабилизировать ситуацию в украинских тюрьмах используя своего "вора в законе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрея Рубеля.

Рубель сообщил, что Украина видит тенденцию россиян к использованию их "воров в законе" для того, чтобы влиять и в определенной степени контролировать процессы в организованной преступности на территории Украины.

"На сегодняшний день у нас достаточно инструментов для того, чтобы быть на шаг впереди и предотвращать любые попытки взорвать национальную безопасность и дестабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул он.

По данным начальника Департамента, в начале полномасштабного вторжения нацполиция проводила отработку в определенных регионах страны, где стало понятно, что из-за связей с криминалитетом может быть расшатывание ситуации на тех территориях.

"Мы следим за происходящим в криминальном мире, а особенно - за действиями его "руководителей". К примеру, есть такой "вор в законе" - Захарий Калашов ("Шакро Молодой", самый авторитетный "вор" на территории всего постсоветского пространства) - ред.). В марте 2024 года он был досрочно освобожден из тюрьмы в РФ и планировал дестабилизировать ситуацию в украинских тюрьмах - поддержать РФ, так сказать, мы в тесной связи с российскими спецслужбами, потому что так просто он бы не вышел из тюрьмы", - объяснил Рубель.

Он отметил, что именно из-за Калашова россияне хотели повлиять на украинские тюрьмы.

"Банально сделать бунты в СИЗО, в колониях. Сработали на опережение и этого не получилось - мы полностью контролируем эту ситуацию", - сказал начальник Департамента.

Детальнее о мошенниках во время войны и как они связаны с СИЗО, можно узнать в полном интервью главы ДСР Андрея Рубеля для РБК-Украина.

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