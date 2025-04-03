Россия пытается прорвать трассу "Покровск - Константиновка": какая ситуация сейчас

"Она (ситуация - ред.) является опасной, они пытаются ее (трассу "Покровск - Константиновка", - ред.) пересечь. Они активно сейчас атакуют по всему направлению", - рассказал он.

По словам Трегубова, если раньше более активно наблюдались попытки россиян обойти Покровск с западной стороны, то здесь сейчас немного сместился фокус внимания на восток от города.

"На трассу "Покровск - Константиновка", которая немного дальше от города, по крайней мере тот ее участок (где-то посередине между Покровском, Мирноградом и Константиновкой), на котором они пытаются прорываться", - сказал Трегубов.

Сейчас, по данным спикера, украинские войска делают все, чтобы сдержать оккупантов.