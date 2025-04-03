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Россия пытается прорвать трассу "Покровск - Константиновка": какая ситуация сейчас

Фото: Россия пытается прорвать трассу "Покровск - Константиновка" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия пытается прорвать трассу "Покровск - Константиновка". Сейчас ситуация на автодороге является опасной.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Она (ситуация - ред.) является опасной, они пытаются ее (трассу "Покровск - Константиновка", - ред.) пересечь. Они активно сейчас атакуют по всему направлению", - рассказал он.

По словам Трегубова, если раньше более активно наблюдались попытки россиян обойти Покровск с западной стороны, то здесь сейчас немного сместился фокус внимания на восток от города.

"На трассу "Покровск - Константиновка", которая немного дальше от города, по крайней мере тот ее участок (где-то посередине между Покровском, Мирноградом и Константиновкой), на котором они пытаются прорываться", - сказал Трегубов.

Сейчас, по данным спикера, украинские войска делают все, чтобы сдержать оккупантов.

 

Ситуация на Покровском направлении

За сутки 2 апреля на фронте в Украине произошли 216 боевых столкновений. При этом большинство штурмов оккупанты провели на Покровском направлении.

В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили 80 атак РФ. Это произошло в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

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