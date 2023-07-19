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Россия приказала археологам доказать "историческую принадлежность" Херсонеса, - ЦНС

Фото: Россия приказала археологам доказать "историческую принадлежность" Херсонесу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Крыму продолжаются раскопки украинской памятки национального значения на месте древнего греческого города Херсонес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

"Раскопки осуществляют российские археологи и местные коллаборанты под наблюдением военных. Основная задача, которая стоит перед расхитителями исторического памятника - это доказать "принадлежность города к России", - пишет "Центр национального сопротивления".

Как отмечает пресс-служба, во времена Второй мировой, на полуострове уже проводились раскопки со стороны нацистов, которые искали доказательства того, что Крым якобы является немецкой землей, где ранее господствовало Готское государство.

"Современные оккупанты хотят доказать, что Херсонес на самом деле заселяли славяне и назывался город Корсунь. В дальнейшем российская пропаганда имеет целью провести эту линию до Киевской Руси, наследником которой себя считает путинский режим", - добавляет пресс-служба.

По замыслу врага, раскопки дадут возможность пропаганде обосновать "право на остров" и нивелировать историю крымских татар как "незначительный этап в истории Крыма".

"Для выполнения задачи российские "историки" могут прибегнуть к мистификациям и сознательному уничтожению греческого наследия. В частности множество артефактов вывозятся в Россию. То есть продолжается планомерное ограбление и уничтожение памятника. Заметим, что имена всех преступников, участвующих в искажении истории и работающих на пропаганду известны и каждый будет отвечать за это перед судом", - отмечает "Центр национального сопротивления".

Добавим, что в начале июля стало известно о том, что российские оккупанты готовятся ограбить музей-заповедник "Херсонес Таврический" во временно оккупированном Крыму. В частности, оккупационная "власть" готовит "акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования за пределами музея" на 300 тысяч экспонатов из фондов заповедника.

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