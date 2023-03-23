Россия не может выполнить военные обязательства перед Индией из-за развязанной войны

Нью-Дели обеспокоен тем, что война против Украины может повлиять на военные обязательства России, а заявление Военно-воздушных сил (IAF) Индии является первым официальным подтверждением этому.

Представитель IAF сообщил парламентскому комитету, что Россия запланировала "большую поставку" в этом году, которая не состоится. В то же время представитель посольства Москвы заявил, что не владеет информацией, которая бы это подтвердила. "Рособоронэкспорт" также пока не предоставил никакого ответа.

Крупнейшей поставкой Индии были зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые Нью-Дели купил в 2018 году за 5,4 миллиарда долларов. Три из этих систем были поставлены и еще две ожидаются. IAF зависит от России из-за поставок запчастей для своих истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, которые являются основой военно-воздушных сил.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на Россию приходится 8,5 миллиарда долларов из 18,3 миллиарда долларов, которые Индия потратила на импорт вооружений с 2017 года.

В то же время последние десятилетия Индия стремится уменьшить свою зависимость от России и все больше смотрит на Запад, в сторону Франции, США и Израиля.

"IAF также проинформировал парламентскую комиссию, что российско-украинская война настолько повлияла на его поставки, что он сократил свои прогнозируемые капитальные расходы на модернизацию на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2024 года, почти на треть по сравнению с предыдущим финансовым годом", - пишет издание.