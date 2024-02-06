Россия не может получать суда для проекта "Артик СПГ-2" из-за санкций США, - Bloomberg

Японская судоходная линия больше не может зафрахтовать три ледокола СПГ для проекта "Арктик СПГ-2" из-за ограничений США, и попытки продать их могут оказаться сложными.

Санкции уже принесли результат

Запуск завода, ключевого предприятия для России, был сорван мерами США, поскольку Вашингтон наказывает РФ за войну против Украины.

Оператор ПАО "Новатэк" планировал использовать суда для вывоза топлива с объекта, но без них работать на проектной мощности будет сложно.

"Новатэк" уже отложил первый запуск объекта и изо всех сил пытается найти покупателей.

Япония хочет решить проблему

Президент японской Mitsui OSK Такеши Хашимото заявил, что их договорное обязательство заключается в том, что если они не смогут предоставить услуги "Арктик СПГ-2", то они должны продать их судно "Арктик СПГ-2".

"Однако есть санкции, согласно которым мы не должны заключать такую сделку с "Арктик СПГ-2". Так что это немного сложно", - добавил он.

По словам Хашимото одна фирма работает с правительствами США и Японии над поиском решения. Строительство первого из трех ледоколов-газовозов завершится в этом году.

Санкции США против "Арктик СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит целью "задушить" этот проект РФ.

Bloomberg писало, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктик СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.