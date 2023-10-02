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Россия может готовить испытания ядерной ракеты "Буревестник", - NYT

Понедельник 02 октября 2023 20:22
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Россия может готовить испытания ядерной ракеты "Буревестник", - NYT Иллюстративное фото: Россия может готовить испытания ядерной ракеты "Буревестник" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия, вероятно, готовится испытать свою межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник", которая может нести ядерный заряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание проанализировало спутниковые снимки аэродрома "Рогачево", который находится на острове Северный Архангельской области. На снимке от 20 сентября заметно, что на аэродроме находится большое количество техники, в том числе грузовик с прицепом, который, судя по всему, соответствует размерам ракеты.

Россия может готовить испытания ядерной ракеты &quot;Буревестник&quot;, - NYTФото: спутниковый снимок 20 сентября (nytimes.com)

Аналогичный грузовик и технику журналисты заметили и на спутниковом снимке, который был сделан уже 28 сентября.

Также, согласно информации издания, 31 сентября российские власти рекомендовали пилотам не летать в районе острова Северный. С тех пор действие этого предупреждения неоднократно продлевалось и по состоянию на сейчас оно действует до 6 октября.

"Аналогичное уведомление Россия выпустила перед испытанием "Буревестника" в 2019 году", - пишут журналисты.

При этом, как сообщает NYT, в начале августа на авиабазе Рогачево два российских самолета, которые собирают данные о пусках ракет, были замечены примерно в 160 километрах к югу от места запуска.

Россия может готовить испытания ядерной ракеты &quot;Буревестник&quot;, - NYTФото: спутниковые снимки самолетов (nytimes.com)

Они оставались на этой базе по крайней мере до 26 сентября. В ходе испытаний "Буревестника" в 2018 году самолеты такого же типа тоже находились поблизости.

Что известно о "Буревестнике"

Стоит заметить, что "Буревестник" - это межконтинентальная крылатая ракета, которая, как заявляют россияне, якобы способна бить по целям на расстоянии тысяч километров.

Представители страны-агрессора неоднократно хвастались, что ракета оборудована ядерным двигателем, за счет чего и может преодолевать такие расстояния.

В то же время все испытания "Буревестника", которые проводила Россия, были неудачными. Ракета максимум преодолевала 35 километров, после чего падала в море.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию ядерного оружия.

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