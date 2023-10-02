Россия может готовить испытания ядерной ракеты "Буревестник", - NYT

Россия, вероятно, готовится испытать свою межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник", которая может нести ядерный заряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание проанализировало спутниковые снимки аэродрома "Рогачево", который находится на острове Северный Архангельской области. На снимке от 20 сентября заметно, что на аэродроме находится большое количество техники, в том числе грузовик с прицепом, который, судя по всему, соответствует размерам ракеты.

Фото: спутниковый снимок 20 сентября (nytimes.com)

Аналогичный грузовик и технику журналисты заметили и на спутниковом снимке, который был сделан уже 28 сентября.

Также, согласно информации издания, 31 сентября российские власти рекомендовали пилотам не летать в районе острова Северный. С тех пор действие этого предупреждения неоднократно продлевалось и по состоянию на сейчас оно действует до 6 октября.

"Аналогичное уведомление Россия выпустила перед испытанием "Буревестника" в 2019 году", - пишут журналисты.

При этом, как сообщает NYT, в начале августа на авиабазе Рогачево два российских самолета, которые собирают данные о пусках ракет, были замечены примерно в 160 километрах к югу от места запуска.

Фото: спутниковые снимки самолетов (nytimes.com)

Они оставались на этой базе по крайней мере до 26 сентября. В ходе испытаний "Буревестника" в 2018 году самолеты такого же типа тоже находились поблизости.

Что известно о "Буревестнике"

Стоит заметить, что "Буревестник" - это межконтинентальная крылатая ракета, которая, как заявляют россияне, якобы способна бить по целям на расстоянии тысяч километров.

Представители страны-агрессора неоднократно хвастались, что ракета оборудована ядерным двигателем, за счет чего и может преодолевать такие расстояния.

В то же время все испытания "Буревестника", которые проводила Россия, были неудачными. Ракета максимум преодолевала 35 километров, после чего падала в море.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию ядерного оружия.