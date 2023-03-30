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Россия могла завести в Беларусь новую партию ракет, - "Гаюн"

Фото: Россия могла завести в Беларусь новую партию ракет (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные могли привезти в Гомель новую партию ракет. Это указывает на перемещение транспортных самолетов из РФ и движение военных колонн на белорусской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По данным наблюдателей, с 25 по 30 марта в аэропорт "Гомель" прилетали четыре российских тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан".

"Мы уже обращали внимание на эту активность. И уже сегодня утром в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (вероятно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300 /400", - говорится в сообщении.

Указано, что колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродрома "Зябровка".

"Стоит отметить, что на аэродроме Зябровка находятся российские военные, а также ЗРК С-300/400. Перевозка ракет для ЗРК С-300/400 в Гомельском районе фиксировалась и раньше", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь недалеко от границы с Украиной устроила новый зенитный ракетный полк, который могла вооружить ЗРК С-400.

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