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Россия модернизировала крылатые ракеты Х-101 из-за проблем с точностью наведения, - Генштаб

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Четверг 16 февраля 2023 14:03
Россия модернизировала крылатые ракеты Х-101 из-за проблем с точностью наведения, - Генштаб Фото: Николай Данилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия столкнулась с проблемой точности наведения удара крылатыми ракетами Х-101, поэтому была вынуждена модифицировать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковника Николая Данилюка.

По его словам, российские пропагандисты не устают кичиться тактико-техническими характеристиками ракеты Х-101. Однако Россия вынуждена быстрыми темпами модернизировать такое "высокоточное" оружие.

"Крылатая ракета Х-101 продемонстрировала ограниченные возможности прорыва системы ПВО. Фрагмент крылатой ракеты Х-101 новой серии был найден вблизи села Малютянка Киевской области. На нем четко видна модернизированная оптико-электронная система наведения", - сказал Данилюк.

Он отметил, что эта модификация появилась еще в конце осени. Так, это свидетельствует о том, что уже в тот период у РФ начались проблемы с наведением.

Данилюк пояснил, что принципиальным отличием модернизированной оптико-электронной системы наведения у ракеты Х-101 нового поколения является наличие трех неподвижных объективов.

"В старой оптико-электронной системе был один объектив, установленный на поворотный механизм с углами наклона до 10 градусов. По замыслу агрессора, модификация должна повысить точность наведения ракеты на цель. Кроме этого, изменения претерпела электронно-вычислительная машина типа БАГЕТ-62 -04. Следует отметить, что данная составляющая крылатой ракеты Х-101 является прямым доказательством зависимости российского ВПК от иностранных компонентов", - сказал он.

Полковник также отметил, что страна-агрессор смогла заменить часть микросхем и чипов данной ЭВМ на чипы других производителей. По его словам, это не говорит о неэффективности санкций.

Напротив, если бы не жесткие ограничения, у РФ вообще не было бы проблем с пополнением запасов крылатых ракет, и она постоянно наносила бы массированных ударов по Украине, как это было в первые месяцы полномасштабной войны.

Напомним, Воздушные Силы показали фото российской ракеты Х-101, которую они сбили 26 января в Винницкой области.

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