Россия массово атакует Украину ракетами: что известно и где были взрывы

Утром 28 ноября Россия массово атакует Украину ракетами. Уже в ряде городов были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным корреспондентов "Суспільного", звуки взрывов также были слышны в Ровно и Луцке.
Взрывы прозвучали и в Харькове. Об этом в 06:09 сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова. Враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. По возможности будьте в безопасных местах", - заявил Терехов.
Отметим, что с самого вечера 27 ноября противник пытался атаковать Украину ударными беспилотниками. Ближе к утру россияне подняли в небо семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Позже, в 05:03, враг совершил пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.
После этого в течение часа взрывы слышали в Одессе и Кропивницком. По состоянию на 05:50 неприятельские цели постоянно меняют курс, их фиксируют в родных регионах Украины.
В 05:18 сигнал воздушной тревоги объявили по всей территории Украины. По состоянию на 05:55 ситуация не изменилась.
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