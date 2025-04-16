Россия массированно атакует Херсон: под обстрел попал глава ГВА

Как отметил глава Херсонской ГВА, войска РФ атаковали центральную часть города, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы. По предварительной информации, 70-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения в результате вражеского обстрела. Раненую госпитализировали.

Также в больницу госпитализировали 61-летнего мужчину, который получил взрывную травму и осколочное ранение ноги в результате утреннего артобстрела Центрального района города. Во время российской атаки он был в квартире.

Как позже сообщил Мрочко, в результате обстрела армии РФ в Центральном районе города погиб мужчина среднего возраста. В момент вражеского удара он был на улице, его личность устанавливается.

Из-за повреждения контактной сети в Центральном районе Херсона временно остановлено движение троллейбусов на 11 и 12 маршрутах. Также из-за вражеских атак остановили движение автобусов до площади Непокоренных.

Мрочко попал под обстрел

Глава Херсонской ГВА, находясь в Таврическом микрорайоне, записал обращение. В этот момент россияне снова ударили по Херсону из артиллерии. Мрочко не пострадал в результате обстрела. Чиновник продолжил записывать видео после российской атаки.



Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин предупреждал, что российские войска продолжают атаковать Таврический микрорайон Херсона с РСЗО.