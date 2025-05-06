Россия массированно атакует Харьков дронами: что известно
В ночь на 6 мая россияне массированно атакуют Харьков "Шахедами". В результате атаки уже прозвучало несколько взрывов, зафиксированы прилеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Центр города
Ночью, в 03:36 он проинформировал, что по центру города РФ нанесла удар "Шахедом". В результате атаки загорелся частный дом.
"Враг совершил удар БПЛА типа "Шахед" по центральному, плотно заселенному району города. В результате атаки беспилотника пылает частный дом. Информация о возможных пострадавших уточняется", - написал Терехов.
Индустриальный район
В промежутке с 04:07 по 04:15 в городе прогремели еще три взрыва. Как уточнил мэр Харькова, они были в Индустриальном районе.
"Зафиксировано уже три удара по - предварительно - Индустриальному району Харькова", - говорилось в сообщении в 04:16.
В то же время эту же информацию подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что последствия атаки выясняются.
Холодногорский район
В 04:20 в городе прогремел еще один взрыв. Мэр подтвердил.
"Еще один в удар, теперь уже в Холодногорском районе (предварительно). Массированная атака вражеских БПЛА на город еще продолжается - в воздухе фиксируют еще несколько беспилотников", - говорится в сообщении.
Шевченковский район
"Еще один взрыв прогремел в Шевченковском районе", - написал Терехов в 04:25.
Киевский район
"Зафиксирован удар по Киевскому району", - сообщил мэр Харькова в 04:28.
Обновлено в 04:46
"Еще один взрыв зафиксирован в Киевском районе", - информирует мэр города.
Салтовский район
"Последние два удара - предварительно - пришлись по Салтовскому району. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в 04:42.
Терехов добавил, что в эту минуту массированная атака дронов продолжается,.
"На Харьков еще идут "Шахеды" - будьте осторожны, по возможности перейдите в укрытие. Все станции метро работают в режиме бомбоубежища", - пишет он.
Обстрелы Харькова
Напомним, что в последнее время россияне усилили обстрелы Харькова. Враг регулярно применяет дроны и атакуют гражданские объекты, которые не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре.
Так, в ночь на 30 апреля россияне массированно атаковали город с помощью ударных беспилотников. Было зафиксировано 16 ударов, прилеты были в Киевском, Шевченковском, Немышлянском, Слободском и Салтовском районах города.
В результате атаки были повреждены дома, предприятие и мед учреждение. На месте прилетов возникли пожары, а количество пострадавших к утру возросло до 47.
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