Россия массированно атакует Харьков дронами: что известно

В ночь на 6 мая россияне массированно атакуют Харьков "Шахедами". В результате атаки уже прозвучало несколько взрывов, зафиксированы прилеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Центр города

Ночью, в 03:36 он проинформировал, что по центру города РФ нанесла удар "Шахедом". В результате атаки загорелся частный дом.

"Враг совершил удар БПЛА типа "Шахед" по центральному, плотно заселенному району города. В результате атаки беспилотника пылает частный дом. Информация о возможных пострадавших уточняется", - написал Терехов.

Индустриальный район

В промежутке с 04:07 по 04:15 в городе прогремели еще три взрыва. Как уточнил мэр Харькова, они были в Индустриальном районе.

"Зафиксировано уже три удара по - предварительно - Индустриальному району Харькова", - говорилось в сообщении в 04:16.

В то же время эту же информацию подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что последствия атаки выясняются.

Холодногорский район

В 04:20 в городе прогремел еще один взрыв. Мэр подтвердил.

"Еще один в удар, теперь уже в Холодногорском районе (предварительно). Массированная атака вражеских БПЛА на город еще продолжается - в воздухе фиксируют еще несколько беспилотников", - говорится в сообщении.

Шевченковский район

"Еще один взрыв прогремел в Шевченковском районе", - написал Терехов в 04:25.

Киевский район

"Зафиксирован удар по Киевскому району", - сообщил мэр Харькова в 04:28.

Обновлено в 04:46

"Еще один взрыв зафиксирован в Киевском районе", - информирует мэр города.

Салтовский район

"Последние два удара - предварительно - пришлись по Салтовскому району. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в 04:42.

Терехов добавил, что в эту минуту массированная атака дронов продолжается,.

"На Харьков еще идут "Шахеды" - будьте осторожны, по возможности перейдите в укрытие. Все станции метро работают в режиме бомбоубежища", - пишет он.