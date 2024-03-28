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У России нет ресурсов: в ЦПД опровергли информацию о наступлении 350 тысяч солдат на Харьков

Фото: Россия не имеет солдат для наступления на Харьков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сообщения о подготовке 350-тысячной российской армии к наступлению на Харьков являются частью вражеской кампании и не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины в Facebook.

"У России нет ресурсов для наступления на Харьков. Все их басни о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию и являются частью кампании "пропаганда страха", - отмечает руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Центр отмечает, что враг сейчас способен только на террор Харькова обстрелами, но использует это для устрашения новым наступлением.

"Разговоры о 350 тысячах военных, которых они хотят набрать для этой задачи, угрозы Соловьева - пока только разговоры. Это ИПСО. Сейчас враг способен лишь обстреливать и терроризировать город, и под этот террор он адаптирует нарративы о наступлении, которое невозможно. Но враг всегда пугает наступлениями, пользуясь обстрелами", - добавил Коваленко и подчеркнул, что Силы обороны давно готовы ко всем возможным угрозам.

Отсутствие ресурсов

Ранее британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области в январе.

В феврале в Силах обороны заявляли, что мощной группировки российских войск с целью повторного наступления на Харьков пока не фиксируются. В любом случае у них нет шансов для реализации планов.

В то же время сообщения о наступлении участились в последнее время после массированных обстрелов Харькова.

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