Россия должна быть каким-то образом вовлечена в переговоры с Украиной, - глава МИД Швейцарии

"Необходимо сделать шаг, чтобы так или иначе привлечь Россию", - заявил он.

По словам министра, без России не будет мира, а украинский мирный план - это "фундамент" для прекращения конфликта с Москвой.

Однако, по мнению Кассиса, международное сообщество должно двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой еще не может состояться, пока этому препятствует военная ситуация.

"Каждый день, когда мы ждем, гибнут десятки мирных жителей. Мы не имеем права ждать. Мы должны быть готовы к тому времени, когда условия позволят провести мирные переговоры", - заявил Кассис.

Переговоры с Россией

В декабре американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры.

В публикации говорилось, что по словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее - осенью 2022 года.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Эксперты напомнили, что подобные манипуляции со стороны российского диктатора Путина уже были, в частности, по теме переговоров.

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