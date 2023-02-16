Россия, Иран и Китай стали представлять еще большую угрозу, - полиция Британии

Офицеры британской полиции все чаще сталкиваются с угрозами со стороны враждебных государств, таких как Россия, Китай и Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы отдела борьбы с терроризмом столичной полиции Лондона Мэтта Джукса, которое приводит Reuters.

Нападения 11 сентября 2001 году на Соединенные Штаты и смертоносные инциденты в Британии сделали борьбу с исламистскими заговорами приоритетом для полиции борьбы с терроризмом, при этом ресурсы были сосредоточены на угрозе со стороны местных и зарубежных боевиков.

Джукс сказал, что произошло смещение акцентов, поскольку иностранные государства пытаются развратить или запугать людей и причастны к убийствам и похищениям людей в Великобритании. По его словам, за последние два года количество расследований, связанных с угрозами государству, увеличилось в четыре раза.

"Требование о том, чтобы мы играли роль правоохранительных органов в противодействии угрозам со стороны враждебных государств, беспрецедентно", - сказал Джукс.

Иран предпринял не менее 15 попыток похитить или даже убить британских граждан или базирующихся в Соединенном Королевстве лиц, которые Тегеран расценил как угрозу. Джакс сказал, что полиция проводит расследование после заявлений о том, что в прошлом году Китай организовал "полицейские участки" в крупных городах по всему миру, включая Нью-Йорк.

Великобритания обвинила Россию в нападении на нервно-паралитическое вещество в 2018 году, направленном против бывшего российского двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Солсбери, на юге Англии. Москва отвергла это обвинение. А на этой неделе охранник посольства Великобритании в Берлине предстал перед лондонским судом по обвинению в шпионаже в пользу России.

По его словам, группа столичной полиции по расследованию военных преступлений, которая является подразделением ее контртеррористического управления, также занимается более 100 обращениями украинских беженцев в Великобритании, связанными с войной с Россией.