Россия бросила в дельту Днепра свежие силы, - британская разведка

Украина и Россия считают дельту Днепра стратегически важным районом. В последнее время бои ужесточились, поскольку туда был направлен новый армейский корпус российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, в первой половине сентября 2023 года продолжались ожесточенные бои вокруг островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области, которые в настоящее время являются линией фронта.

"Обе стороны предприняли рейды с группами на небольших лодках против островов и противоположных берегов рек", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, существует реальная вероятность того, что российские операции в этом районе активизировались после того, как этот сектор перешел под ответственность недавно созданного 40-го армейского корпуса.

"Количество задействованных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами, однако обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также дает возможность отвлечь подразделения противника от интенсивных боевых действий в Запорожской и Донецкой областях", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Силы обороны Украины с начала наступления на основном направлении, южном, уже освободили 260 кв. км территории.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, первая оборонная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом может завершить еще до наступления зимы.

По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины активизировали свои усилия по пересечению реки Днепр в Херсонской области, а у россиян не хватает сил, чтобы помешать этому.