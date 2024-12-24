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Россия, как агрессор, достигла своей цели, - командующий силами обороны Эстонии

Вторник 24 декабря 2024 12:47
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Россия, как агрессор, достигла своей цели, - командующий силами обороны Эстонии Фото: командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило (facebook.com_GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация, как агрессор, уже достигла своей цели. Страна послала миру сигнал о "нормальности" оккупации территории другого государства.

Об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Delfi.

По его словам, оккупацией территории соседней страны Россия послала миру четкий сигнал, что это нормально. Он считает, что в результате переговоров эта территория, скорее всего, будет оставаться за РФ еще некоторое время.

По его мнению, это является посланием другим государствам. Ведь они теперь могут задуматься над тем, что и у них есть основания начать конфликт по какому-то старому вопросу или отобрать что-то у своего соседа.

"У России возникнет веское оправдание попытаться достичь своих стратегических целей где-то в другом месте, ведь в отношении Украины это сработало. То, чем Россия платит за это в Украине - сотни тысяч павших, тяжело раненых и истощение экономики - ее не особо волнует. Она создает в мире новую стратегическую позицию, и вернуть это назад в ближайшем будущем будет невозможно", - заявил Мерило.

Он также сказал, что если развязыванием войны в Украине станет замороженный конфликт, то в глазах многих стран мира Россия будет победителем.

Угрозы Путина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что принял бы решение о полномасштабном вторжении раньше, если бы мог сделать это снова. Он также заявил, что Украина не соблюдает Минские соглашения и что Россия "спонтанно" вторглась в феврале 2022 года.

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