Россия хочет привлечь клубы из Крыма к чемпионату РФ. УАФ обратилась в ФИФА

Отмечается, что УАФ каждый раз реагирует на позорные инициативы России и подтверждает свою позицию в официальных письмах в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина.

"Мы довели до вашего сведения подробности относительно очередных противоправных действий российского террористического государства и Российского футбольного союза в отношении украинского государства и футбола, в частности попытки интеграции футбольных клубов из временно оккупированных регионов Украины в регулярные национальные чемпионаты России", - отметила в письме УАФ.

Что произошло?

ФК "Севастополь" из временно оккупированного Крыма получил сертификат для участия во второй лиге России. Решение было принято во время заседания национальной футбольной лиги России.

В частности российские чиновники хотят привлечь к своим соревнованиям еще команды из Крыма - "ТСК-Таврия", "Рубин" и "Океан". Все команды происходят с территории, которой УЕФА предоставил особый статус в 2014 году.

"Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА, терпимость к военным преступлениям Российской Федерации в отношении Украины и пренебрежение правами человека и законами цивилизованного мира", - пишет УАФ.

Украина настаивает на том, чтобы ФИФА и УЕФА рассмотрели попытку России поглотить субъекты украинского футбола и принять меры для недопущения развития этого процесса в будущем.

"Также обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФС членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи", - говорится в июньском письме УАФ